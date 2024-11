Tchad : au Lac, une mission évalue les besoins essentiels des populations affectées par les crises

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet réponse, intégré pour la couverture des besoins essentiels et la protection des populations affectées par les multiples crises dans la province du Lac, mis en œuvre par Oxfam, une mission s'est rendue sur le terrain pour constater les impacts des réalisations dudit projet.



Cette descente sur le terrain a pour objectif de constater l'impact des réalisations faites dans le cadre du projet réponse intégré, pour la couverture des besoins essentiels et la protection des populations affectées par les multiples crises dans la province du Lac, mis en œuvre avec le financement de ECHO.



La mission s'est rendue successivement à Tataverom 3, Kanerom, Loudjia, Fallah 1, Moundi A, Koulamailorom, Killorom école et Kindjir Toulo dans la sous-préfecture de Daboua, question de toucher du doigt les réalités du terrain.



Dans ces localités, Oxfam a distribué des matériels aux personnes déplacées internes (11543), mais aussi distribué des compléments alimentaires au profit des enfants de 6 à 23 mois, et autres appuis aux clubs mamans, pour la prévention de la malnutrition à base communautaire. La mission consiste à échanger avec les bénéficiaires, et recueillir leur avis sur l'impact du projet.



Yakoura Abakar Mahamat, bénéficiaire âgée de 40 ans témoigne du changement de ses conditions de vie durant les sept mois du projet : « le partage de cash inconditionnel et des petits ruminants m'ont permis de me prendre en charge, et de mener aussi des activités génératrices de revenus. Je remercie du fond du cœur Oxfam et les bailleurs ».



Comme elle, Ali Mahamat Boltou se réjouit de la mise en œuvre de ce projet : « grâce au cash inconditionnel, nous mangeons deux à trois fois par jour, avec une bonne quantité de repas servi, cela a changé positivement notre mode de vie. Avant la mise en œuvre de ce projet, mes enfants souffraient de malnutrition avec les ventres qui gonflent. À tout moment, ils sont malades, mais Dieu merci ».



Par ailleurs, les bénéficiaires rencontrés dans les différents sites visités, plaident pour le renouvellement du projet, voir son extension dans les autres localités de la province du Lac, victime des exactions des groupes armés.



« Sans ce projet, nous allons revivre le même calvaire », martèlent les bénéficiaires. Les chefs des communautés et les boulama des sites se réjouissent également de la mise en œuvre de ce projet qui a amélioré les conditions de vie de leurs concitoyens. Ils remercient Oxfam et la Commission européenne, la protection civile et l’opération d'aide humanitaire européenne (ÉCHO), pour leurs appuis aux personnes vulnérables du département de Fouli.



Pour l'assistant en communication de Oxfam, Moubarak Hlama, son organisation s'est engagée à travers ce projet pour que, la population affectée par les multiples crises (sanitaire, climatique et sécuritaire) dans la province du Lac, ait une condition de vie améliorée.



Le sous-préfet de Daboua Soumaine Adam a salué cette initiative du projet, parce qu'elle vient compléter les efforts du gouvernement dans sa politique de redressement et de développement de la province du Lac. En effet, ce projet qui prendra fin en décembre 2024, a changé les conditions de vie des déplacés internes et des populations hôtes, à travers une réponse sûre et adaptée à leurs besoins. Ils sollicitent son renouvellement, voire son extension.