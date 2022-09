Tchad : au Logone Occidental, des « manigances » autour des 5% de revenus pétroliers

La Coordination des jeunes cadres du Logone Occidental pour la défense des intérêts, a fait un point de presse ce 27 septembre dans les locaux de FM Liberté, pour dénoncer des « manigances de quelques individus du gouvernement dans la gestion transparente des 5% de revenus pétroliers destinés à la province du Logone Occidental ».



La porte-parole de la Coordination, Nomhar Sabra Alice, souligne que le président du Conseil militaire de transition a fait modifier le décret portant sur la gestion et la composition des membres du comité des revenus de 5%, afin de rendre sa gestion effective par les concernés, à savoir les filles et les fils de la province.



L'on a ensuite relevé la nomination par décret des membres désignés par consensus par les corporations de la province. La Coordination des jeunes cadres exprime sa solidarité indéfectible aux membres du comité, nommés pour la gestion de ces revenus.



« Même si des voix se sont levées pour exprimer un léger mécontentement, nous osons croire que la sagesse prévaudra et que les mécontents reviennent aux meilleurs sentiments », indique Nomhar Sabra Alice.



La Coordination regrette et déplore la nomination de l'agent comptable Pahimi Pafing, en tant que chargé de la gestion de ces revenus qui n'est pas de la province, et aussi, pas plus compétent que les experts comptables natifs de la région.



Selon la Coordination, il a été nommé par des personnes mal intentionnées, afin de mettre la main sur lesdites ressources de la province. Nomhar Sabra Alice estime qu'il s'agit d'une stratégie pour « contrôler et avoir la main mise sur les ressources par certains membres du gouvernement qui se croient malins ». La Coordination indique qu'elle ne l'acceptera jamais.