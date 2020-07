Tchad : au Logone Occidental, le comité de lutte contre la Covid-19 réceptionne du matériel

Le comité provincial de veille et de lutte contre la Covid-19 de la province du Logone Occidental a réceptionné jeudi à Moundou, un important don constitué de kits d’hygiène et d'affiches de sensibilisation. C’est l’œuvre du Projet de lutte contre les inondations dans la ville de Moundou (PLIM).



La cérémonie s’est déroulée dans la cour du gouvernorat de Moundou. Elle a vu la présence des différents membres des commissions de lutte contre la maladie à coronavirus au Logone Occidental.



Ce sont 70 cartons de savon, 20 cartons d’eau de javel, 17 kits de lavage de mains, 2000 cache-nez, 2000 dépliants et 600 autocollants qui ont été remis par le coordonateur du PLIM, Ousmane Alfarouck Chérif.



Il a indiqué que c’est suite à l’appel d’appui aux autorités locales, lancé par le gouverneur, que son organisation a apporté son soutien.



Réceptionnant le don, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Ngana Ndjékila, a remercié le PLIM pour ce geste qui selon lui, est une réelle manifestation agissante dans cette lutte contre la pandémie.



En plus des dons en nature, le PLIM a mis à la disposition du comité provincial de veille et de lutte contre la maladie à coronavirus, des agents sensibilisateurs afin d’éclairer la population de Moundou sur cette pandémie.



Le Projet de lutte contre les inondations à Moundou vise à accompagner le ministère de l’Eau et de la Pêche et la Mairie de Moundou dans la lutte contre les inondations. Il entend également améliorer les conditions de vie des populations. Il est financé par une subvention de l’Agence Française de Développement.