Tchad : au Logone Oriental, l'ONAPE implique les chefs de canton pour recouvrer les crédits agricoles

Doba - Le représentant du directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a rencontré jeudi les chefs de canton de la province du Logone Oriental pour faire le point sur les bénéficiaires de crédits agricoles et les recouvrements.



Le représentant du directeur général de l'ONAPE, Abdramane Mahamat Abba, a rappelé que son institution qui est un établissement public, est placée sous tutelle du ministère de la Fonction publique. L'ONAPE a pour mission de lutter contre le chômage et le sous-emploi.



L'ONAPE a financé la campagne agricole 2020 en injectant une somme de 63.550.000 Fcfa dans la province du Logone Oriental par l'intermédiaire de 17 cantons. Les bénéficiaires sont au nombre de 262 personnes.



Le crédit agricole vulgarisé par l'ONAPE est octroyé aux producteurs de la province au début de la saison des pluies et les remboursements se font à la récolte avec un taux d'intérêt 0%. À ce jour, les remboursements effectués par les bénéficiaires du crédit agricole au titre de l'année 2020 s'élèvent à 24.155.000 Fcfa, soit un taux de recouvrement de 38%. Si rien n'est fait, à ce rythme, le recouvrement à 100% d'ici la fin du mois de mars 2021 sera une utopie, s'indigne Abdramane Mahamat Abba.



Le représentant du directeur général de l'ONAPE de poursuivre que, jusqu'à ce jour, 11 février 2021, parmi le 17 cantons du Logone Oriental qui ont bénéficié du financement agricole 2020, aucun canton n'a soldé son compte. A cet effet, il martèle qu'aucun canton de ladite province ne bénéficiera d'un forage d'eau, en principe dédié au premier canton qui aura soldé son compte.



La délégation de l'ONAPE a par ailleurs informé des nouvelles directives et stratégies édictées par la direction pour la campagne agricole 2021 qui pointe à l'horizon.