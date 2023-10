Tchad : au Logone Oriental, l'ONG ESEDD ESEDD sensibilise sur le processus référendaire

Dans le cadre du processus de la révision des listes électorales du référendum prochain, le gouvernement de Transition, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), mobilise les différentes organisations de la société civile.



C’est ainsi que l'ONG ESSED (Éducation Santé Environnement pour le Développement Durable), est retenue dans ce processus pour la mise en œuvre des activités de communication et de la mobilisation sociale, dans les départements de la Nya, Nya-pende et monts de Lam dans la province du Logone Oriental.



Pour la mise en œuvre de ces activités durant le processus de la révision des listes électorales, l'accent a été particulièrement mis sur la sensibilisation, à travers les différentes approches notamment, les canaux médiatiques, les caravanes, les causeries éducatives, etc....



Dans la Nya, Nya-Pende et Monts de Lam, les membres de la mission de sensibilisation de l'ONG ESSED, partenaire opérationnel, ont organisé des réunions avec les chefs de quartier de Bébédjia et Gore, suivies des caravanes dans les villes, pour informer les différentes couches sociales sur le processus du retrait dans les jours à venir de la carte électorale, pour la mise en œuvre du processus des prochaines élections.



C’est dans cette optique que l'ONG ESEDD, en collaboration avec la CONOREC et le PNUD, a reçu la mission de sensibilisation des populations dans les trois départements de la province du Logone Oriental.



L'objectif est d'organiser une réunion d'information et de sensibilisation avec les chefs traditionnels dans les trois départements de la province, réaliser des microprogrammes avec les radiotélévisions, mais aussi des radios communautaires pour un message approfondit auprès des communautés.



Dans la ville de Bébédjia, chef-lieu du département de la Nya et Gore, dans le département de la Nya-Pende, la mission a organisé trois réunions de sensibilisation avec les chefs traditionnels, une soirée de sensibilisation, trois causeries éducatives avec les jeunes, pour informer et orienter les jeunes sur le processus de la dernière révision de la liste électorale.



La mission a prévu le même travail dans la ville de Mbaibokoum, dans le département des Monts de Lam.