Tchad : au Logone Oriental, les formations sanitaires visent la performance

Cette première session qui se tient dans une école de santé de la place réunit uniquement les responsables du district de Doba.



Ils auront à s’atteler tout au long de cette formation sur l’élaboration du plan de business et l’utilisation de l’outil Indix.



Situant le contexte de justification, le délégué provincial de la santé du Logone Oriental, Dr. Ali Soumaïne Haggar s’est appesanti sur le bienfondé de cette approche appelée FBP (Financement basé sur la performance).



Le chef de mission Dillah Dodjinga Gustave, par ailleurs manager de l’Agence de contractualisation et de vérification (ACV) du Logone Oriental et Mandoul s’est aussi longuement attardé sur l’importance du FBP qui selon lui concourt au bien-être de la population.



L’approche de Financement basé sur la performance apparait comme une solution pouvant permettre d’améliorer en qualité et quantité les prestations de service sanitaire en faveur de la population et particulièrement des couches vulnérables, a indiqué le gouverneur Ramadan Erdebou Dougourou dans son discours de clôture.



À noter que cette session de formation va s’étaler jusqu’au 1er juillet prochain et concerne 9 districts du Logone Oriental.