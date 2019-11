Tchad : au Logone Oriental, un ultimatum d'un mois à l'armée pour renforcer la sécurité

Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a donné vendredi un ultimatum d'un mois aux forces de sécurité pour mettre fin à l'insécurité galopante, aux enlèvements contre rançons et aux coupeurs de route, lors d'un déplacement dans la sous-préfecture de Larmanaye, dans le département de Monts de Lam.



"Aucun militaire ne restera ici, aucun gendarme. Nous allons relocaliser ailleurs, la République est grande. D'ici un mois, si ce phénomène ne s'arrête pas, nous avons l'obligation d'affecter ailleurs", a affirmé le gouverneur au cours d'une réunion avec les forces de sécurité.



Il a laissé entendre qu'il pourrait s'installer à Larmanaye pour superviser en personne la sécurisation de la zone et la traque des malfaiteurs. Il a également annoncé des sanctions en cas de non respect des consignes.



Moussa Haroun Tirgo a tenu un meeting avec la population au cours duquel il a insisté sur l'envoi des enfants à l'école, la cohabitation pacifique et la collaboration avec les autorités. Il a aussi demandé aux enseignants d'occuper leur poste.