Tchad : au Mandoul, le ministère de la Santé renforce les capacités des agents de santé communautaire

C'est à travers une formation sur l'approche « One Health » que le ministre de la Santé publique veut relever les défis liés à la santé dans la communauté, dans les 5 districts sanitaires, à savoir Koumra, Bouna, Moïssala, Békourou et Dembo.



Cette formation vise à outiller les agents de santé communautaire sur les symptômes de certaines maladies afin de les vulgariser au sein de la communauté mais aussi signaler des cas avérés pour leur meilleure prise en charge par le personnel soignant.



Dr Raouda Mahamat Youssouf, cheffe de mission a relevé à cette occasion que l'approche « Une Seule Santé » est nécessaire, car elle implique directement la communauté dans la question de la santé. C'est pourquoi il est plus que nécessaire de renforcer les capacités de ces derniers pour des meilleurs résultats.



Dr Mahamat Allamine Haroun, médecin chef du district de Koumra représentant, le délégué provincial de la Santé publique apprécie à juste valeur la formation, et appelle ces derniers à plus d'engagement et de professionnalisme, pour que le paquet intégré de lutte soit à tous les niveaux.