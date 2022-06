Tchad : au Mandoul, les éleveurs et agriculteurs s'engagent en faveur de la cohabitation

Un échange a eu lieu avec les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs. Le chef de canton Neulbo Madjita a loué la mission de la délégation qui porte le message du vivre-ensemble et de la non violence.



Le chef de mission Alladoumbaye Mathias a rappelé que l'objectif de la mission est de lutter contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la province du Mandoul, en plus de prôner la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et la dialogue entre les deux parties.



Pour lui, l'heure n'est pas à la parole mais aux actions de sensibilisation sur les maux qui entravent le développement.



Les 37 chefs de village ont formulé des doléances par rapport aux conflits : le non respect des délais de départ et de retour des éleveurs en période de labour et de récolte, le vol de bétail des éleveurs et l'enlèvement des bœufs d'attelages des agriculteurs. Il s'agit entre autres des causes récurrentes et sources de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les milieux ruraux.



Parmi les solutions évoquées : la création d'un comité de gestion des conflits qui aura pour rôle de régler les problèmes courants.



Maître Noubarangar Kladoumbe demande aux éleveurs et agriculteurs de se respecter les uns des autres pour avoir la paix sociale. Les deux parties se sont engagées à vivre-ensemble et à écarter l'idée de la violence.