Tchad : au Mandoul, "tous" les chantiers arrêtés depuis 2014 vont être "relancés"

Tous les chantiers de constructions d'infrastructures qui ont été arrêtés depuis 2014 vont reprendre au Mandoul, a annoncé samedi le président Déby, dans un discours prononcé à Koumra.



"Je vous promets que nous allons chercher des financements le plus rapidement possible pour poser le pont de Moissala. Toutes les infrastructures qui ont été arrêtées à partir de 2014, que ce soit des écoles, des centres de santé, des stades et autres, de la province du Mandoul, vont reprendre", a dit le chef de l'État.



"Les filles et les fils du Mandoul, dans la paix, la stabilité et dans la cohabitation pacifique, vous donnerez une chance à votre région pour son développement et son épanouissement", a ajouté Idriss Déby.



​Il a annoncé l’installation prochaine d’une usine pour industrialiser la filière des oléagineux et le paiement dans le meilleur délai de l’argent destiné à parachever les travaux de construction du château d’eau de Koumra. Il en est de même pour le Palais de justice et du stade dont les chantiers vont redémarrer.



Un grand nombre de chantiers a été arrêté sur l'ensemble du territoire suite à la crise économique qui frappe le Tchad depuis quelques années. De nombreux citoyens perçoivent cette annonce du chef de l'État comme une simple promesse électorale, à quelques mois des élections présidentielles.