Tchad : au Mandoul, une guerre contre les dangereuses boissons d'origine centrafricaine

Bien qu'interdite en 2014 par le chef de village de Bouna, Kaoundé Ngarmadjidé Job, un chef de quartier a autorisé la préparation et la vente clandestine de la boisson. Quiconque a 10.000 Francs CFA peut en demander la préparation et la vente clandestine.



Et comme on ne cache jamais un alcoolique, la nouvelle parvient d'urgence au maire et au sous-préfet de Bouna, Mahamat Eloi et Balmon Taokréo James qui ont convoqué cinq femmes inculpées dans une affaire liée à la production de cette boisson en août 2021.



Le mot d'ordre d'interdiction gagne finalement la sous-préfecture de Bouna. Le sous-préfet de Bouna intensifie la sensibilisation et passe de canton en canton. Parmi les cinq cantons que compte la sous-préfecture de Bouna, deux ont déjà été visités.