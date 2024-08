Tchad : au Mayo Kebbi Est, l’ONG APESA organise une foire sur la sécurité alimentaire

Du 23 au 25 août 2024 à Bongor, cette foire qui a impliqué les quatre départements de la province du Mayo Kebbi Est, avait pour objectif général, de contribuer à la visibilité, à la valorisation et à la diffusion des résultats du projet P2RSA, et à la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.



C’est le gouverneur du Mayo Kebbi Est, Abdelkerim Seid Bauch qui a présidé l’ouverture de cet événement devant un public majoritairement agro-business, ainsi que des autorités administratives et traditionnelles.



Plus de 20 organisations composées de groupements féminins, associations et coopératives ont exposé les différents produits tels que : sirop oseille rouge, lait concentré, sirop tamarin, cacahouète, pois de terre, huile de neeme, huile, savon liquide, farine enrichie, pâtisserie, gâteau et les différentes variétés du riz.



Les organisateurs de cette foire se disent satisfaits de cette mobilisation, malgré la saison pluvieuse.