Tchad : au Mayo Kebbi Est, les autorités appellent à la vigilance contre le Covid-19

Le constat est vrai et observable dans le relâchement du respect des mesures barrières de lutte contre le Covid-19.



C’est ainsi qu’au cours d’une réunion de plaidoyer et de sensibilisation, en vue de la campagne du test de diagnostic rapide (TDR), le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, Mahamat Zen Al-Hadj Yaya a invité les citoyens tchadiens à prendre conscience pour se protéger et protéger les autres. A l’occasion de cette concertation, le gouverneur était entouré du délégué du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, des quatre préfets des différents départements, des délégués provinciaux, des médecins chef de district et des consultants impliqués dans la gestion du Covid-19.



Posant les jalons de cette rencontre, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est a rappelé l’importance de l’implication des plus hautes autorités pour mettre en déroute cette pandémie du Covid-19. Depuis le premier cas enregistré au Tchad, avec le laxisme de certains citoyens dans la lutte contre le Covid-19, le nombre de contaminations s’accroit chaque jour. Le test du Covid-19 est obligatoire pour tout Tchadien, afin de se protéger et protéger les autres.



Le délégué de la santé du Mayo Kebbi Est, Dr Ibraim Maamat Abdoukaer note l’objectif de l’assise : pour les 139 cas de Covid-19 enregistrés dans la province du MKE, la sensibilisation doit s’intensifier. Le point focal de la délégation sanitaire du Mayo Kebbi Est, Anatol Djiro n'a pas manqué, à cet effet, de présenter la situation des personnes vaccinées dans le centre de vaccination de Bongor qui s'élève à 3999, à la première dose.



Cependant, seulement 1976 personnes sont revenues prendre la deuxième dose. Face au comportement de la population qui n’observe pas la distanciation sociale, le port du masque de protection, le gouverneur promet de prendre des mesures pour faire respecter les mesures prises dans la lutte contre le Covid-19.