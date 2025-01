Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, Droit de l’Homme échange avec les chefs traditionnels

« Accès au droit et à la justice », tel est le thème d’un atelier de formation qu’organise Droit de l’Homme Sans Frontières (DHSF) du 27 au 28 janvier 2025, au Centre Culturel Nicodème de Pala. Les participants sont les chefs des différents cantons de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Pour Tchindebbe Donald Tao, représentant DHSF, cette formation qui se tient à Pala s’inscrit dans le cadre d’un projet du Fond des Nations-Unies pour la Démocratie dont bénéficie ladite organisation. Les chefs traditionnels jouent un rôle important dans la résolution des conflits au niveau communautaire. Ils ne doivent pas seulement se limiter à l’arbitrage des conflits, mais ils sont également considérés comme des éducateurs, des éducateurs, des conseillers et des protecteurs des droits de la population, indique-t-il.



A l’ouverture des travaux de cet atelier de renforcement des capacités des autorités traditionnelles, le préfet du département de Mayo Dallah, Barka Abgoumsou, représentant le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest a souligné que les chefs traditionnels garant des valeurs, des coutumes et des traditions jouent un rôle central dans la cohésion sociale et la résolution des conflits au sein des communautés.



Selon lui, ces autorités ne sont non seulement les piliers des traditions mais aussi et surtout des acteurs incontournables pour la promotion de la justice et des droits humains. Le Tchad comme beaucoup des nations en développement fait face à des défis complexes liés à l’accès à la justice et au respect fondamentaux notamment dans les zones rurales, c’est pourquoi cet atelier est essentiel, dit-il.



Ces autorités traditionnelles jouent l’intermédiaire entre les coutumes locales et les lois nationales en mettant un accent particulier sur la protection des groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, a-t-il martelé.



Les chefs traditionnels qui participent à cet atelier de deux jours du 27 au 28 janvier 2025, seront outillés sur des connaissances fondamentales sur les règles de droits humains et les mécanismes d’accès à la justice, afin qu’ils puissent mieux remplir leurs missions.



Les thématiques qui sont abordés s’articulent autour de l’introduction jusqu’aux principes des règles de droits en passant les méthodes de résolutions des conflits qui sont adaptés aux différentes communautés.