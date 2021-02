Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, des jeunes font leur choix pour la présidentielle

Des jeunes de la province du Mayo Kebbi Ouest ont apporté leur soutien, au cours d'un point de presse, à un 6ème mandat du président Idriss Deby avec la présidentielle d'avril 2021.



Leur représentant Ehpelbo Dominique justifie ce choix par la priorité accordée à la jeunesse tchadienne, le dynamisme et l'innovation dans la gestion de la chose de l'État. Il assure que c'est par la conviction et non la circonstance qu'ils apportent leur soutien.



"Soucieux de l'avenir de cette jeunesse et vu qu'aucun avenir meilleur ne peut se construire sans une sécurité préalable, la jeunesse du Mayo-Kebbi Ouest forme un bloc en béton derrière le Maréchal du Tchad pour une victoire au premier tour", déclare Ehpelbo Dominique.



Il appelle la jeunesse du Mayo-Kebbi Ouest à "ne pas se laisser faire contre toutes les illusions agitées par les individus dont la préoccupation n'est ni le Tchad, ni les tchadiens".