Tchad : au Mayo-Kebbi Ouest, l'ATPDH s'insurge contre l'arnaque policière

Pour l'ATPDH, la province du Mayo Kebbi Ouest est une partie du Tchad où la brutalité des forces de défenses et de sécurité, et la prise d'otages des personnes contre rançons sont quasi permanentes. Des hommes en armes et tenues ôtent la vie à des paisibles citoyens sans être inquiétés. Ces derniers instaurent leurs lois sur la population en la faisant subir toute sortes de tracasseries, déplore l'association.



En outre, pour l'ATPDH la province du Mayo-Kebbi Ouest est une particularité où le décret interdisant le contrôle routier est foulé au pied. Car toutes les artères de la ville de Pala et de la province du Mayo Kebbi Ouest sont pris en otage par des policiers et des faux douaniers (bogo-bogo) qui écument pour accomplir leurs forfaitures sur les usagers de la route.



L'ATPDH s'interroge en se demandant pourquoi Pala doit faire exception d'incertitude : "Des policiers, sont toujours en poste avec leurs sifflets en bouche comme en territoire conquis, profitant de la peur de leurs concitoyens pour racketter ces pauvres sans moyens de se faire entendre". En attendant le dialogue national inclusif, l'ATPDH de la province du Mayo-Kebbi Ouest interpelle les autorités à divers niveaux à s'investir pour l'application de la décision ministérielle qui ne doit souffrir d'aucun motif. Même les habitudes ont la peau dure au Mayo-Kebbi Ouest, souligne l'ATPDH.