Tchad : au Mayo-Kebbi Ouest, l’appauvrissement des terres est un frein pour le rendement agricole

L’infertilité des champs, l’explosion démographique, le manque des techniques appropriés permettant d’exploiter les surfaces cultivables, le défrichage par brûlis, l’action du vent, enlèvent quasiment à la terre les éléments riches pour sa fertilisation. C



es difficultés sont des obstacles pour le bon rendement agricole. Au Mayo-Kebbi Ouest, les paysans sont confrontés aux difficultés liées à la production agricole, compte tenu de la surexploitation des champs, qui se traduit par l’insuffisance des surfaces cultivables, permettant aux planteurs de pratiquer la jachère.



La rivalité des surfaces d’exploitation agricole et couloirs de transhumance, constitue un obstacle d’épanouissement pour les agriculteurs. « La terre ne produit plus comme les années précédentes, pour un hectare, tu peux te retrouver avec 5 ou 4 sacs de céréales. Or vers les années 2000, il faut parler de 9 à 10 sacs », souligne Alphonse.



Les surfaces cultivables font l’objet de location entre les paysans, pour un hectare, il faut débourser une somme de 10 000 FCFA, pour pouvoir cultiver une année. Les premiers occupants ont transformé les champs en opportunité de commerce, malgré l’appauvrissement des terres, toute personne désirant exploiter une portion doit payer avant tout début des travaux.



L’exemple du village Vridjibao est illustratif : une petite portion inexploitée peut mettre autant d’années que possible, sans propriétaire dès que des individus se présentent, justifiant l’appartenance de la portion à leurs arrières grands parents qui ont légué aux parents », explique Foka, cultivateur.



Des circonstances qui débouchent sur des altercations, surtout à l’approche de la saison pluvieuse, entraînant les protagonistes devant les autorités coutumières. Cette baisse de la production agricole occasionne la famine, la pauvreté, le découragement chez certaines personnes.



Ce changement soulève une question importante du fait que le réchauffement climatique vient aggraver la situation, ainsi que l’explosion démographique. Des circonstances qui créent des doutes pour l’avenir. Une sensibilisation pour le reboisement et les techniques d’amendement des champs est essentielle pour le bien-être vital.