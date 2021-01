Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, l'ex-déléguée de la femme et de l'enfance reprend du service

Mme Tchindebbe, née Céline Passalet, reprend les rênes des services de la délégation provinciale de la femme et de la protection de la petite enfance du Mayo Kebbi Ouest. Une cérémonie d'honneur a eu lieu vendredi au gouvernorat de la province, en présence du gouverneur Hassan Saline.



Pour Céline Passalet, sa reconduction à ce poste est dédiée à l'ensemble des femmes de la province du Mayo Kebbi Ouest. Car dit-elle, la femme est au cœur de la politique des autorités. Elle remercie vivement le délégué intérimaire Menkamla Gorandi qui a géré les affaires pendant plus d'un an et demi, et ce, pendant qu'elle était préfète dans le département de la Kabbia à Gounou-Gaya. Elle est reconduite par décret du chef de l'État le 18 janvier dernier à ce poste.



La déléguée de la femme et de la protection de la petite enfance du Mayo Kebbi Ouest, Mme. Tchindebbe née Céline Passalet, après sa reprise de service, a donné le coup d'envoi des préparatifs de la Semaine nationale de la femme tchadienne pour la commémoration de la Journée Internationale de la Femme (SENAFET/JIF) édition 2021. Selon elle, c'est le département de El-ouaya à Lagon qui va abriter les manifestations en mars prochain.