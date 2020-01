Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, la nouvelle déléguée à l'agriculture installée

Mme. Tchissemsi Elyse gère désormais la délégation provinciale de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles du Mayo Kebbi Ouest.



Apres deux ans et demi passé à la tête de la délégation du développement rural du Mayo Kebbi Ouest, Guildja Mahamat cède son fauteuil à Mme. Tchissemsi Elyse au poste du délégué en charge de l’agriculture du Mayo Kebbi Ouest. Elle a été nommée par décret présidentiel n° 2027 du 04 décembre 2019.



Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, installant Mme. Tchissemsi Elyse dans ses fonctions, l’a exhorté à instaurer un bon climat de travail pour booster la production agricole dans la province.



Consciente des nombreux défis à relever en matière agro-sylvo-pastorale, Mme. Tchissemsi Elyse a dit mesurer l’immensité des taches qui l’attendent en tant que technicienne de l’agriculture. Pour elle, un tel chantier nécessite la participation et la contribution de tous.



En fonction au titre du chef du développement rural (fusion des délégations de l’agriculture, de l’élevage et l’environnement) au Mayo Kebbi Ouest depuis 2017, Guildja Mahamat dit avoir géré ce secteur grâce à la bonne collaboration des agents malheureusement en nombre insuffisant.



Dans son discours bilan, le délégué sortant a rappelé que l’agriculture constitue le noyau des activités sectorielles du développement rural du Mayo Kebbi Ouest. La province est considérée comme l’un des piliers de l’économie du Tchad. Pour lui, il faut redynamiser ce secteur et l’adapter au changement climatique.



Cette délégation compte 67 agents de toutes les catégories confondues, constituée de fonctionnaires et de contractuels qui peinent à être payés régulièrement. Ces derniers donnent le meilleur d’eux même pour l’appui aux producteurs.



Pour la campagne agricole 2019-2020, une augmentation de plus de 206.000 emblavures a été réalisée avec une superficie de 58 % d’emblavures des produits vivriers et 42% d’emblavures de culture cotonnière, malgré des inondations enregistrées suite aux dernières pluies qui ont causé des destructions de champs et quelques dégâts déplorés dans la zone de Binder par des pachydermes, a précisé Guildja Mahamat.



La délégation de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles du Mayo Kebbi Ouest compte un secteur provincial à l’agriculture, deux secteurs de l’ANADER notamment à Pala qui couvre deux départements (Mayo Dallah et Gagal) et à Léré qui prend en compte le Mayo Binder, El-Ouaya et le Lac Léré) et biens d’autres services sous sa tutelle.