Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, le CSJFOD accompagne des jeunes dans la sensibilisation au dialogue

Cette formation de 2 jours se déroule au CCN de Pala. Elle regroupe une vingtaine des participants issues des départements de Mayo-Binder, de Lac-Léré et de Mayo-Dallah. C'est le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Oust, Zilhoubé Pafalet Pataidang, qui a ouvert les travaux.



Dans son mot de circonstance, le représentant du président du Conseil d'administration (PCA) du CSJFOD, Nodjiadoum Nestor, indique qu'à travers ce renforcement de capacité des jeunes, son ONG apporte son soutien au Tchad dans l’élan de son histoire afin de contribuer à la préservation de la paix et du développement.



Les modules au menu des échanges de deux jours entre les participants portent sur la communication interpersonnelle, le principe de l’éducation civique, l’information en éducation et communication, la promotion du respect mutuel et des droits de l’Homme, ainsi que le partage des valeurs fondamentales d’une histoire commune de la gestion des conflits et de la cohabitation pacifique.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataidang, souligne que le Tchad a besoin du dialogue et de la réconciliation nationale. Il reconnait le rôle prépondérant que joue la société civile dans la sensibilisation de la population. C’est à cet effet que le gouverneur instruit toute les autorités administratives, civiles et militaires de leur faciliter toutes les démarches en liens avec leurs activités.



L’action efficiente de la société civile peut garantir le caractère responsable, inclusif et pacifique de ce processus pour préserver la cohésion sociale et l’unité nationale, tout en renforçant les acquis de la démocratie.



Cette formation des animateurs d’éducation civique est rendue possible grâce à l’appui du PNUD et du Comité d’organisation du dialogue national inclusif.