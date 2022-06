Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, plus de 8000 candidats composent le baccalauréat

À Pala, les candidats ne composent que dans deux centres au lieu de trois comme prévu par l'ONECS cette année. Car il y a 3 présidents pour 2 centres.



Pour ce 20 juin, ce sont les candidats de la série C et D qui se sont jetés à l'eau pour la composition du baccalauréat session de juin 2022. Ils sont 8 158 candidats qui composent le baccalauréat session de juin 2022 toutes séries confondues dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang a ouvert l'enveloppe contenant les sujets des épreuves écrites de français ou de la philosophie au choix au centre Pala 1 logé au complexe scolaire Élie Tao Baïdo de Pala, en présence de plusieurs responsables administratifs, civils et sécuritaires.



Après le mot d'accueil de l'un des présidents de centres Djimramadji Djitimbaye, celui-ci a procédé à la remise d'enveloppes scellés au gouverneur. Zilhoubé Pafalet Pataïdang a appelé les candidats à la concentration pour réaliser un bon travail. L'année scolaire s'est achevée en beauté et les élèves ont reçu une bonne qualité d'enseignement et d'encadrement appropriés au programme de l'éducation nationale du Tchad, se félicite le gouverneur.



Pour lui, les candidats doivent maintenant restituer les connaissances nécessaires acquises après 9 mois de cours. Et surtout, chacun a pour mission de maîtriser ses leçons. Il a enfin attiré l'attention des candidats sur l'idée de la fraude à travers le port de balistiques ou des fuites de sujets.



Initialement prévu dans trois centres, le baccalauréat se compose dans deux centres à Pala. La même chose s'est déroulée l'année dernière où il y a eu 3 présidents pour 2 centres de compositions de baccalauréat dans la ville de Pala.