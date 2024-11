Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, trois partis font une coalition pour les élections du 29 décembre

A l’occasion des élections législatives et locales du 29 décembre prochaine, les choses se dessinent pour les partis politiques au Mayo Kebbi Ouest.



En effet, trois partis politiques, à savoir l’Union des démocrates pour le développement (UDD) de Dikbo Hubert, le Parti pour Les libertés et le Développement (PLD) de Mahamat Ahmat Al-Habo, et le Parti pour le Rassemblement et l’Equité au Tchad (PRET) de Me Théophile Bongoro, réunis en coalition dite : « Le Front des Valeurs Républicaines (FVR) », ont animé une conférence de presse dans l’après-midi du mercredi 13 novembre 2024 à Pala.



Face aux militants et à la presse locale, les responsables de cette coalition du Front des Valeurs Républicaine (FVR), Me Théophile Bongoro, président national de PRET, Bourdanné Cherif, représentant du PLD et Dikbo Hubert, président national de l’UDD, se sont relayés tour à tour pour dire que, comme dans toutes les circonstances électorales, les ambitions peuvent être différentes, mais la vision et la lutte sont communes.



Il s’agit de servir les communautés et de proposer un autre modèle de gouvernance et de gestion locales, après plus de 34 ans de la routine et du surplace au sommet de l'État, dans les provinces et dans les communes.



Selon eux, le trio PRET, UDD et PLD décide aujourd'hui de porter ensemble un projet commun, défendre une seule valeur et s'engager sous l'unique étiquette aux élections locales (les provinciales et les communales).



Pour l'intérêt supérieur de cette province, le PRET, l'UDD et le PLD ont donc formé une coalition qui incarne les vraies aspirations de la population, appelée à gouverner elle-même sa cité. Le FVR s'érige donc en garant des intérêts locaux. Au regard du mandat national dévolu aux députés, représentants du peuple, ces différents partis iront seuls à ces élections dans le Mayo-Kebbi Ouest.



Autant dire que la coalition Front des Valeurs Républicaines (FVR), ne concerne que les élections provinciales et communales.