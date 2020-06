Tchad : au Mayo-Lémié, le préfet sensibilise la population contre la Covid-19

A Guelendeng, chef-lieu du département, le préfet et sa suite se sont rendus directement au rond-point de la ville pour lancer officiellement les activités de curage des caniveaux et l'enlèvement de tas d'ordures pour l'assainissement de la ville.



Cette démarche vise à anticiper les conséquences de la saison des pluies en vue d'éviter les dégâts et lutter contre les maladies qui prolifèrent en cette période.



En accord avec la commune, le préfet et ses proches collaborateurs, munis de pelles, pioches et brouettes, ont fait le déplacement sur le site retenu pour le lancement des activités de salubrité.



Il a instruit le maire de la ville à veiller sur l'information et la sensibilisation à l'endroit de la population mais surtout, des chefs des quartiers sur l''importance de l'assainissement de la ville. S'en est suivi une distribution de cache-nez.