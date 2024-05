Tchad : au Moyen-Chari, atelier d’élaboration du Schéma provincial de l’aménagement du territoire

L’ONG Wildlife Conservation Society (WCS) organise ce 14 mai 2024 à Sarh, un atelier de formation des agents enquêteurs et superviseurs du Schéma provincial de l’aménagement du territoire du Moyen-Chari.



Ils sont plus d’une cinquantaine de participants, venus des quatre départements du Moyen-Chari, qui prennent part à cet atelier d’élaboration du Schéma provincial de l’aménagement du territoire du Moyen-Chari. Ce schéma provincial, qui s’inscrit dans la stratégie intégrée du développement rural, a pour objectif le maintien des services des écosystèmes fournis aux populations par les aires protégées du basin central du Chari.



Le délégué provincial de l’aménagement du territoire, Doumagoum Ousman Adda a salué les efforts du gouvernement tchadien pour cette initiative louable, et a exhorté les participants à se donner au travail pour faire sortir de ce Schéma, des données véritablement significatives.



Pour le responsable de l’aménagement du territoire pour le projet BC-Chari, Sodibé Pazanré Yves, l’objectif primordial de cet atelier est de former une vingtaine d’agents enquêteurs qui seront chargés de collecter des données socioéconomiques, juridiques et environnementaux.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo, a signifié que le gouvernement tchadien et son partenaire WCS Wildlive Conservation Society, Programme Tchad, sont engagés à doter le Moyen-Chari d’un Schéma provincial pour son décollage socio-économique.



Il a précisé que cette formation permettra aux agents enquêteurs de parcourir les fiches d’enquêtes, de maitriser les contenus et savoir les remplir. Il faut noter que cette formation qui prendra fin le 17 mai prochain, retiendra 20 enquêteurs et 5 superviseurs, pour les quatre départements de la province du Moyen-Chari.