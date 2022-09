Tchad : au Moyen Chari, des actions de lutte contre les pratiques dégradantes envers les filles

Mis en en œuvre par le groupement Madjiabe, ce projet a vu la présence de plus d'une trentaine de jeunes filles mères venues des différents arrondissement de la ville de Sarh.



La présidente du groupement Madjiabe, Mounda Djorbaye, a précisé que les violences basés sur le genre constituent une préoccupation mondiale reconnue en termes de santé publique et de droit de l'Homme. Elle a ajouté que son groupement entend réduire ce fléau qui gangrène la santé des jeunes filles.



La représentante de l'ONG ACRA, Mme. Haoua Djimet, a notifié que la vision de ce projet est de lutter contre le mariage précoce pour un développement harmonieux du Tchad, et d'oeuvrer pour la prise en charge de ces filles vulnérables afin de mener des actions de sensibilisation dans les communautés de la commune de Sarh. Ceci dans l'optique d'abandonner les pratiques rétrogrades envers les jeunes filles dans la province du Moyen Chari.



Le représentant du maire de la ville de Sarh, Banane Pascale, a précisé que malgré la promulgation de la loi n° 029/PR/2015, le phénomène reste encore d'actualité. Il a exhorté le groupement Madjiabe à lutter efficacement contre ces pratiques rétrogrades et dégradantes afin de créer un environnement propice qui va encourager le changement des mentalités. Il a également invité le groupement à travailler avec les filles pour qu'elles puissent développer des projets de vie en accord avec leurs propres désirs.