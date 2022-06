Tchad : au Moyen-Chari, des actions en faveur des hippopotames du domaine de l’Aouk

Le Projet d’appui à la préservation de la biodiversité, en collaboration avec la direction de la Faune et des Aires Protégées du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, ainsi que l’ONG African Parks Network, organise du 21 au 22 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, un atelier d’évaluation et de capitalisation du système de surveillance des populations d’hippopotames du domaine de chasse de l’Aouk.



Cet atelier est organisé à l’intention des sous-préfets, des chefs de cantons, des relais communautaires et de quelques agents des forces de défense et de sécurité notamment les agents des eaux et forêts. L’objectif de cet atelier est d’évaluer le système de surveillance des populations d’hippopotames du domaine de chasse de l’Aouk, faire un état des lieux du système de surveillance et capitaliser les bonnes pratiques de la faune.



Le représentant du délégué de l’Environnement, de la Pêche et du Développement du monde rural du Moyen-Chari, M’Baïlao Tchebet a notifié que le présent atelier va permettre aux différents participants de partager leurs expériences en matière de surveillance des populations hippopotames, et aussi de préserver l’environnement qui est menacé depuis un certain temps par des personnes de mauvaise foi. Car plus de 50 hippopotames ont été froidement abattus par des braconniers véreux. Ainsi, il s’avère nécessaire de lutter efficacement contre ce fléau, a conclu M’Baïlao Tchebet.



Le directeur du Projet d’appui à la préservation de la biodiversité, Djimasngar Mbaïti Narcisse, a précisé que, ce projet qui a une durée de quatre ans, intervient dans deux provinces, à savoir le Salamat et le Moyen-Chari. L’un des axes phares dudit projet est d’aménager des zones prioritaires pour la conservation de la faune sauvage, et la lutte contre le braconnage.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Ahmat a précisé que ce projet vise essentiellement à protéger la faune, et à lutter contre le braconnage transfrontalier, ainsi que le trafic illicite des produits de la flore et la faune sauvage. C’est pourquoi, Ahmat Tidjani Ahmat a demandé aux participants de donner le meilleur d’eux-mêmes, afin de trouver des solutions à ce phénomène qui menace l’environnement. Car, a-t-il dit, la protection de l’environnement et de la conservation de la biodiversité, constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités du Tchad.



Il faut noter que le projet envisage, en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, de faire une évaluation sommaire des actions concernant la protection des hippopotames en vue de clôturer la première phase en cette saison de pluies, où l’accès à la zone est rendu difficile par les inondations et aussi planifier les activités de surveillance pour la prochaine saison sèche.