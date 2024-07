Tchad : au Moyen-Chari, formation sur les violences basées sur le genre et les droits de l'homme

Les acteurs judiciaires et les responsables des bureaux d'accès aux droits et à la justice, sont en formation sur les violences basées sur le genre et les droits de l'homme, y compris en période électorale.



Le Haut-Commissariat des Nations Unies, à travers le Projet d'Appui à la Promotion et la Protection des Droits de l'Homme au Tchad, organise ce 25 juillet 2024 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, un atelier de formation à l'intention des acteurs judiciaires et des responsables des bureaux d'accès aux droits et à la justice, axé sur les violences basées sur le genre et les droits de l'homme, y compris en période électorale.



L'objectif primordial de cet atelier de formation est de renforcer les capacités des acteurs judiciaires en fonction, dans le ressort de la Cour d’Appel de Sarh, sur la thématique tout aussi importante des violences basées sur le genre et les droits de l’homme.



Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies, Chabi Hubert Mongadji a précisé que les acteurs judiciaires constituent un maillon clé dans la protection des droits de l’homme, y compris dans la lutte contre l’impunité, concernant les violations des droits de l’homme.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou a notifié que le Tchad continue, et continuera à respecter ses engagements internationaux, en matière des droits de l'homme, que ce soit dans le cadre de l'Union Africaine que dans le cadre des Nations Unies.



Il exhorte les participants à participer activement aux débats et aux discussions Cet atelier qui regroupe plus d’une trentaine de participants prendra fin le 27 juillet prochain.