Tchad : au Moyen-Chari, le gouverneur à la traque des coupeurs de route

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ali Ahamat Akabache, accompagné des forces de défense et de sécurité, s’est rendu ce 31 août 2022 dans la sous-préfecture de Baltobeye, pour s’imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette localité.



C’est précisément au village Tarangara, que le gouverneur de la province du Moyen-Chari a d’abord eu une séance de travail avec les agents des forces de défense et de sécurité.



A l’endroit de ces derniers, il a recommandé d’assurer convenablement la sécurité des personnes et de leurs biens, et de traquer tous les bandits de grands chemins, ainsi que les coupeurs de route qui opèrent aux alentours de ladite sous-préfecture.



Après cette séance de travail, Ali Ahmat Akabache a exhorté la population de la sous-préfecture de Baltobeye, précisément celle du village Tarangara, à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité, afin de pouvoir démanteler le réseau de ces coupeurs de route qui mettent en mal la quiétude des citoyens.



Très ému pour cette visite de travail, le chef de canton de Baltobeye, Abdelkérim Saman Body promet au gouverneur, Ali Ahmat Akabache, de s’engager avec sa population à travailler main dans la main, afin de dénoncer tous les malfaiteurs qui les empêchent de vivre paisiblement.



Pour finir, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, a adressé à tout un chacun un message de paix, de cohabitation pacifique et du vivre ensemble.