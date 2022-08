Tchad : au Moyen Chari, le gouverneur donne des orientations au milieu associatif

L'objectif de cette rencontre est de trouver des pistes de solutions sur certains maux qui empêchent le décollage des organisations et associations des jeunes de la province du Moyen Chari.



D'entrée de jeux, les différents leaders des jeunes des associations de la province du Moyen Chari ont souligné ouvertement qu'ils ne sont pas vraiment aidés par certaines institutions étatiques qui accompagnent les jeunes.



Pour ces jeunes, il y a trop d'affinité en matière de financement de projets. Les différentes associations et organisations des jeunes ne s'entendent pas pour des questions de jalousie et d'égoïsme.



Répondant à toutes ces doléances, le gouverneur de la province du Moyen Chari, Ali Ahmat Akhabache, a précisé que pour qu'une bonne association fonctionne normalement, il faudrait qu'elle soit autonome et apprenne d'abord à voler de ses propres ailes avant d'avoir un appui concret de l'État et d'organisations.



Pour le gouverneur Ali Ahmat Akhabache, tout ne doit pas tomber du ciel mais il faut un peu de volonté et un travail dynamique.