Tchad : au Moyen-Chari, les travailleurs célèbrent la Journée internationale du travail

Dans son discours, le président provincial de l'Union des Syndicats UST du Tchad, section du Moyen-Chari, Ndolassem Mambatio, a souligné que cette journée est dédiée à rendre hommage aux travailleurs et à leurs contributions à la société. Il a ajouté que cette fête est une journée de reconnaissance et de solidarité envers les travailleurs du monde entier.



Dans leurs cahiers de doléances, les travailleurs ont demandé aux autorités d'améliorer les conditions des travailleurs du Tchad, de revoir les prix des denrées alimentaires, et de sécuriser les travailleurs tchadiens dans leurs lieux de travail.



En réponse, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a encouragé les différentes centrales syndicales des travailleurs de la province du Moyen-Chari qui plaident jour et nuit pour le bien-être des travailleurs du Moyen-Chari en particulier et du Tchad en général. Il a souligné qu'il remettra ces doléances à qui de droit.