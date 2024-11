Tchad : au Moyen-Chari, plaidoyer pour la vaccination contre la poliomyélite

Ce 20 novembre 2024, la délégation sanitaire du Moyen-Chari a organisé une réunion de plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A, un événement essentiel pour la santé publique dans la province du Moyen-Chari.



Sous la présidence de Fidel Kodé Ngolo, secrétaire général de la province du Moyen-Chari, cette rencontre a réuni divers acteurs locaux, dont le médecin chef du district sanitaire de Sarh, Dr Nehoulné Gaston, ainsi que des représentants de la société civile et des autorités locales.



Cette réunion de plaidoyer visait à sensibiliser les autorités locales et les populations, sur l'importance de participer massivement à la campagne de vaccination, tout en renforçant l'engagement des leaders communautaires pour garantir le succès de cette initiative.



D’entrée de jeu, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidel Kodé Ngolo, a souligné l'importance de la vaccination pour éradiquer la poliomyélite, une maladie qui reste une menace pour les enfants dans certaines provinces du pays. « Nous avons un devoir moral et sanitaire de protéger nos enfants contre cette maladie invalidante.



La vaccination est notre meilleure arme » a-t-il affirmé, appelant à une mobilisation générale pour réussir cette campagne. Le Dr Nehoulné Gaston a, quant à lui, mis l'accent sur les bénéfices de la supplémentation en vitamine A, un élément crucial pour renforcer le système immunitaire des enfants et prévenir diverses carences nutritionnelles.



« La complémentation en vitamine A est un geste simple, mais vital, qui participe activement à la santé des enfants », a-t-il précisé. Les participants ont également abordé des stratégies de communication pour atteindre les familles les plus éloignées et les plus réticentes.



La campagne de vaccination et de supplémentation en vitamine A devrait toucher des milliers d'enfants dans la province du Moyen-Chari, contribuant à protéger les futures générations contre la poliomyélite et les carences vitaminiques. La réunion s'est clôturée sur un appel à l'unité et à l'engagement collectif pour la santé des enfants, avec la promesse d'un suivi rigoureux et d'une coordination étroite, entre les différents acteurs de la santé et les leaders communautaires de la province du Moyen-Chari.