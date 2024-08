Tchad : au Moyen-Chari, sensibilisation sur le renforcement des relations intergénérationnelles

Une mission du ministère de la Jeunesse et des Sports est sur le terrain pour sensibiliser les autorités administratives, judiciaires, militaires et les leaders des organisations des jeunes et des femmes du Moyen-Chari, sur le renforcement des relations intergénérationnelles.



Cette mission qui est dirigée par la directrice adjointe de la Jeunesse, Mme Khadija Abdramane Koko, est actuellement en séjour à Sarh. Son objectif est d’informer et de renforcer les capacités des autorités administratives, judiciaires, militaires et les leaders des organisations des jeunes et des femmes, à travers des sujets en lien avec la mobilisation sociale pour le respect, la protection et la sécurité jeunes dans l’espace public.



Selon la cheffe de mission, Mme Khadija Abdramane Koko, les autorités judiciaires et les forces de l’ordre doivent s’engager à la protection, et à la mobilisation sociale pour le bien-être des jeunes.



« Nous devons ensemble identifier et développer des canaux de mobilisation sociale efficaces, mettre en avant les valeurs à renforcer et à préserver une meilleure coexistence. Ceci dans le souci de renforcer des relations intergénérationnelles et interpartis, pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix », a fait savoir Mme Khadija Abdramane Koko.



Elle a ajouté que ces séances d’échanges, avec les différentes couches socioprofessionnelles de la province du Moyen-Chari, visent principalement à renforcer un environnement institutionnel favorable à la participation des jeunes filles et garçons aux mécanismes de prise de décision, et des cadres de collaboration promouvant la gouvernance inclusive, et contribuant au dialogue entre les jeunes et les acteurs publics.



Au cours de cette mission, l’équipe a visité plusieurs institutions, notamment le commissariat de police pour la ville de Sarh, la mairie, le tribunal de grande instance de Sarh, ainsi que le gouvernorat. Elle a également rencontré des leaders de la société civile, afin de mieux comprendre le climat qui prévaut entre la jeunesse et les autorités locales. Cette démarche vise à établir un dialogue constructif et à favoriser une collaboration efficace pour le bien-être des jeunes de la province du Moyen-Chari.