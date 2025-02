Tchad : au Moyen Chari, un atelier de vulgarisation de la stratégie nationale d'accès aux financements agricoles

Le ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), organise ce 11 février 2025, un atelier provincial de vulgarisation de la stratégie nationale d'accès des acteurs des chaînes de valeurs agricoles et alimentaires aux financements et crédits à faible coût.



Cet atelier, destiné aux acteurs des chaînes de valeurs agricoles, ainsi qu'aux institutions de microfinance, vise à faciliter l'accès au financement pour les agriculteurs, éleveurs et transformateurs, afin de renforcer leur productivité et leur contribution à la sécurité alimentaire du pays et analyser les problèmes de financement des activités des acteurs des chaines de valeurs agricoles.



Le chef de mission, Oumar Hissein Kaidallah, par ailleurs directeur de la production et des statistiques agricoles, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’inclusion financière, qui vise à : améliorer l'accès aux financements à faible coût pour les petits producteurs et les entreprises agricoles ; renforcer les capacités des institutions de microfinance afin d’adapter leurs offres aux besoins spécifiques du secteur agricole ; encourager l’investissement dans les chaînes de valeurs agricoles, pour favoriser la transformation locale et la création d’emplois.



Le secrétaire général du département du Barh-Koh, Bienvenu Simadjingar a précisé qu’à travers cet atelier, les participants vont pouvoir échanger sur les défis d’accès au crédit, et trouver des solutions envisageables et les mécanismes mis en place par le gouvernement et la FAO, pour faciliter le financement du secteur agricole.



Il faut noter que cet atelier qui prendra fin le 12 février 2025, va permettre d’accélérer la mise en œuvre des réformes financières et d’améliorer les conditions de financement des agriculteurs, en vue d’une agriculture plus productive et durable.