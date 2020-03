Tchad : au Nord, le ministre de la défense se félicite de l'appui des chefs traditionnels

Vidéo. Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, a expliqué dimanche que l'accord de réconciliation entre les populations des départements d'Emi Koussi et du Borkou fait suite à des différends qui avaient causé des morts.



"La population a pu mettre de côté tous les problèmes et s'est engagée à mettre derrière elle le passé pour voir l'avenir ensemble. Nous les encourageons et les remercions", a dit le ministre.



En présence du ministre des Finances et du Budget, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah a présidé dimanche dernier dans la province du Borkou, la cérémonie de signature de procès-verbaux marquant la réconciliation entre les populations du département d'Emi Koussi et du Borkou.



Selon le ministre en charge de la défense, "lors de la visite du chef de l'Etat dans la province du Borkou, quelques mesures et instructions ont été données pour la paix sociale et le développement de cette province. C'est dans ce cadre que nous avons été désignés pour la mise en oeuvre de ces instructions."



Il s'est félicité de l'appui des autorités administratives et des chefs traditionnelles qui se sont impliqués pour l'aboutissement de cette réconciliation.



Le ministre a également échangé avec les responsables militaires au cours de son déplacement. Il a appelé à mettre de l'ordre dans cette zone du pays. "Des instructions ont été données et les missions doivent commencer essentiellement dans quelques jours avec l'appui des autorités traditionnelles pour que ces mesures soient une réalité", a indiqué le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah.