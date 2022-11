Tchad : au Ouaddaï, des actions pour des réseaux sociaux au service de la cohabitation

La fondation Chamsal Houda pour le développement et le bien-être social forme 70 jeunes et leaders religieux sur l'impact des réseaux sociaux sur la cohabitation pacifique dans la province du Ouaddaï.



Cet atelier de formation et de sensibilisation de trois jours vise à former ces jeunes leaders à l'utilisation d'Internet dans le bon sens, mais aussi à sensibiliser les religieux afin d'impacter la population dans le même sillage.