Tchad : au Ouaddaï, l'AJECUD présente les enjeux vitaux du référendum

Cette troisième conférence, qui fait partie du projet "Ensemble pour une transition apaisée au Tchad", a vu la participation active des médias publics et privés de la province du Ouaddaï. Hassan Abdoulaye Hassan a souligné l'importance cruciale des élections référendaires pour la trajectoire politique et constitutionnelle du Tchad, tout en reconnaissant les défis significatifs qui se posent, notamment en termes de participation citoyenne, de transparence, de dialogue et de disponibilité des ressources logistiques.



Selon Hassan Abdoulaye Hassan, un des enjeux majeurs pour le Tchad est d'assurer une participation citoyenne significative au processus référendaire. Pour cela, une sensibilisation adéquate est nécessaire, ainsi que des initiatives pour encourager l'implication de tous les citoyens, y compris ceux des régions rurales et des groupes marginalisés. Il a insisté sur la nécessité pour le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile de collaborer étroitement pour relever ces défis et garantir que le référendum soit juste, transparent et universellement accepté pour le bien de la nation.