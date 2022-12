Tchad : au Ouaddaï, l'ATAM se range au service du développement humain

L'association a pour mission d'être au service du développement humain, de concrétiser et de soutenir un développement durable et équitable pour toute la population de la province du Ouaddaï.



L'ATAM privilège aussi une approche intégrée de développement à travers des actions prioritaires dans divers domaines, notamment l'éducation, la santé, la formation professionnelle, des séances de sensibilisation, le montage des projets et les droits humains.



Le président de l'association, Amine Mahamat Ben Fadil, a relevé que son organisation est laïque, apolitique et à but non lucrative. Elle est créée en vue de contribuer à la promotion des initiatives locales de développement mais aussi de venir en aide aux personnes vulnérables en leur offrant des services de base.



Amine Mahamat Ben Fadil explique que l'ATAM envisage d'aider à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes afin qu'elles puissent contribuer au processus de développement du pays.



Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné que les objectifs de l'ATAM cadrent parfaitement avec la vision du gouvernement, basée sur les questions d'éducation et de santé.