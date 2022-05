Tchad : au Ouaddaï, l'engagement de la Croix Rouge honoré

​Les volontaires de la Croix Rouge ont entamé la cérémonie avec leur hymne. Le président du Comité d'organisation, Mahamoud Mahamat Ali, a rappelé qu'il y a des défis à relever, visant à sensibiliser toutes les couches de la société.



Le président du comité de la Croix Rouge du Ouaddaï, Mahamat Daoud Kherdja, a présenté un bilan des activités humanitaires.



La Croix Rouge est de tout les combats : humanitaire, catastrophes, incendies, épidémies, etc. Au Ouaddaï, elle entend redoubler d'efforts pour former et équiper plus de volontaires à l'initiation aux premiers secours à base communautaire et en brigadier.



Pour le délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, Abdelmamout Chéne, "au niveau national, la Croix Rouge est reconnue d'utilité publique et oeuvre aux côtés du gouvernement dans le domaine humanitaire à travers ses démembrements dans tous le pays".



La cérémonie a pris fin avec la remise d'attestations.