Tchad : au Ouaddaï, la Ligue tchadienne des droits des femmes lutte contre les VBG

Le préfet du département d'Assoungha, Ali Mahamat Sabeye a donné le coup d'envoi des travaux de l'atelier de formation organisé par la Ligue tchadienne des droits des femmes, au profit des femmes et des jeunes filles d'Adré. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet PRECOT qui vise à lutter contre les violences basées sur le genre.



Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des ONG tchadiennes de l'Est PRECOT, en faveur de la résilience et de la cohésion sociale. Il est financé par l'ambassade de France au Tchad et l'Agence de développement économique et sociale (ADES).



Faisant partie de ces 5 ONG concernées par ce projet, la présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes, Menodji Trésor a souligné que le lancement de ce projet a pour objectif d'une part, le renforcement du leadership et la participation des femmes dans les instances de prise de décision, et d'autre part, il va outiller dans la lutte contre les violences basées sur le genre.



Au nom de la Ligue tchadienne des droits des femmes, Menodji Trésor a remercié toutes les parties prenantes de ce projet, sans oublier l'ambassade de France au Tchad et l'ONG ADEC, qui ont financé ce projet.



Pour sa part, le coordinateur du projet PRECOT de l'ONG ADES, Abdelrahim Mahamat Malloum, ce projet rentre dans le cadre du renforcement des capacités des ONG tchadiennes de l'Est. Il est financé par l'ambassade de France et piloté par l'ONG ADES.



Lançant officiellement ce projet, le préfet du département d'Assoungha, le colonel Ali Mahamat Sabeye s'est dit très ravi de prendre part au lancement de ce projet.Il a ensuite précisé que le Tchad a entrepris un vaste chantier de réformes sur les plans social, économique et politique, avec une attention particulière à la promotion des droits de l'homme des femmes et des filles, à l'égard de genre. Il faut noter que les travaux de cet atelier du projet dureront deux jours.