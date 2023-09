Tchad : au Ouaddai, la délégation de la Femme sensibilise sur l'importance du fichier électoral

Le 14 septembre 2023, le délégué provincial et son équipe technique ont présidé une réunion au centre social, rassemblant des femmes leaders issues de diverses organisations féminines.



Cette réunion avait pour objectif de sensibiliser ces femmes à l'importance de s'enregistrer au fichier électoral, ainsi qu'à la création d'une coordination provinciale des organisations féminines. Il convient de noter que Mme Aïcha Hidjab a été élue présidente de cette coordination.



Pour garantir le bon fonctionnement de cette coordination, l’on encourage les femmes à faire preuve d'unité et de dynamisme.



Selon le délégué en charge de la Femme et de la Protection de la petite enfance, « l'importance de ce fichier vous permettra de voter selon vos souhaits. J'appelle donc vivement l'ensemble de la population à sortir en masse pour s'enregistrer », a-t-il conclu.