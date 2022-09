Tchad : au Ouaddaï, le CSAI appelle à la mobilisation pour les festivités du Mawlid

Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Abdoulaye Issakha Mouhadjir, a fait ce 27 septembre à son bureau à Abéché, un point de presse relatif aux préparatifs des activités liées à la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed (paix et salut d'Allah soient sur lui).



Ces activités vont commencer à partir de ce mercredi 28 septembre 2022.



A cette occasion, Cheikh Abdoulaye Issakha Mouhadjir exhorte toute la communauté musulmane de la province, à se mobiliser dans les mosquées, à travers les différents quartiers et arrondissements, afin de donner un cachet particulier à cette festivité.



Par ailleurs, il a demandé aux fidèles de prôner la paix et la cohabitation pacifique, afin que la stabilité règne dans le pays.