Tchad : au Ouaddaï, le gouverneur en tournée dans les camps de réfugiés

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, a entamé cette semaine une visite de travail dans différents camps de réfugiés, afin d'échanger sur la cohabitation pacifique.



Le gouverneur a rencontré les responsables du camp de réfugiés de Kouchaguine Moura. Il a évoqué le respect des us et coutumes ainsi que de la population hôte.



S'en est suivi une rencontre avec les chefs de village avoisinants le camp. Brahim Seid Mahamat a insisté sur la protection de l'environnement. Il a également appelé à l'implication de tous les citoyens pour le développement de la localité.



Le chef de sous-délégation de l'UNHCR de Farchana, Abdou Mahamane Dango, a présenté les activités de son organisme dans les camps de réfugiés.



Au camp Gaga, dans la sous-préfecture de Amlayouna, la délégation du gouverneur a poursuivi sa sensibilisation auprès des réfugiés et de la population, notamment sur la Covid-19.



Des dons de masques ont été remis aux populations.



Dans le département d'Assounga, le gouverneur a visité les camps de Farchana et de Hadjer Hadid.