Tchad : au Ouaddaï, le nouveau délégué de la jeunesse rencontre les organisations de jeunes

Une semaine après sa prise de fonction, Ousmane Hamdan Azib, le nouveau délégué de la Jeunesse, des Sports, des loisirs et du Leadership entrepreneurial du Ouaddaï, a initié une série de rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles de la province.



Il s’agit notamment, des autorités administratives civiles et militaires, des organisations de jeunes et de femmes, de la société civile et des responsables sportifs.



Le mercredi 19 avril 2023, le délégué de la jeunesse du Ouaddaï, accompagné de son staff technique, a rencontré les représentants des organisations de jeunes de la province, dans la salle de réunion de sa direction. La rencontre avait pour seul point à l'ordre du jour, la prise de contact avec chaque représentant des organisations de jeunes.



Dans sa communication, Ousmane Hamdan Azib a tout d'abord remercié les participants pour leur présence, et a sollicité la collaboration de chaque association de jeunes pour la bonne marche des activités de sa délégation. Plusieurs présidents d'associations ont suggéré les plans d'actions pour les activités à réaliser avec la délégation et ont assuré leur disponibilité pour accompagner le délégué dans sa mission.



Il est à noter que le délégué a également rencontré la ligue provinciale de football et les membres du conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, avant cette réunion.