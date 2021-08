Tchad : au Ouaddaï, le projet "Ma voix compte" fait la promotion du vivre ensemble

La caravane a été placée sous le thème : "la consolidation de la paix, le vivre ensemble et la bonne gouvernance". C'est les membres de la troupe théâtrale "Arc-en-ciel" qui ont dirigé la caravane sous la supervision du point focal du projet, Laïla Ahmat youssouf .



La caravane a sillonné tous les marchés publics de la ville d'Abéché et les autres espaces publics pour transmettre les messages de paix, du vivre ensemble, de la non violence, de la lutte contre la haine, et surtout de la participation citoyenne. À chaque arrêt, ils ont présenté des sketches et des jeux concours pour écouter les avis de la population par rapport aux thèmes choisis.



Le point focal du projet dans le Ouaddaï, Laïla Ahmat youssouf s'est félicitée de toutes les activités réalisées en un temps record. Elle a souhaité que les messages transmis puissent apporter un changement positif au sein de la population et a exhorté tous les citoyens à véhiculer les messages reçus à leur base.