Tchad : au Ouaddaï, le syndicat enseignant provincial menace d'entrer en grève

Le Bureau exécutif provincial du Syndicat des enseignants du Tchad, section du Ouaddai, a indiqué samedi avoir constaté avec regret la mauvaise foi du gouvernement dans l'application des termes du protocole d'accord signé avec la plateforme syndicale revendicative le 9 janvier 2020.



Selon le syndicat, certains points dudit accord sont restés lettre morte, notamment la levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements, et le paiement du titre de transport des années 2016 et 2019.



Le bureau provincial du SET lance un appel à l'endroit du gouvernement sur ce qui suit :

- La levée immédiate du gel des effets financiers des avancements et reclassements ;

- Le paiement sans délai du titre de transport des années 2016 et 2019 ;

- L'établissement des cartes professionnelles à tous les enseignants sans discrimination ;

- Le paiement des primes des examens et concours dans la province du Ouaddaï.



"Le non-respect du présent communiqué de presse peut amener la section provinciale du Ouaddai à suspendre les activités pédagogiques déjà en cours", indique le secrétaire général provincial du SET du Ouaddai, Mahamat Youssouf Hissein.