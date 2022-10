Tchad : au Ouaddaï, les éleveurs devront attendre la récolte des champs pour "redescendre"

"En ce qui concerne la transhumance, nous avons demandé aux éleveurs d'attendre jusqu'à ce que les paysans récoltent leurs champs. Dès qu'is ont récolté leurs champs, ils peuvent maintenant redescendre. Nous avons mis aussi des gardes-fous pour ceux qui se pressent de descendre rapidement. Nous avons instruit la garde nationale et nomade de la province qui est d'ailleurs sur le terrain", explique le gouverneur de la province du Ouaddaï.



Le gouverneur demande aux éleveurs de "bien garder leurs bétails au lieu de les faire rentrer dans les champs". Il demande également aux paysans de récolter dès que c'est la période.



"Nous n'avons jamais demandé à un agriculteur de récolter si son champ n'est pas encore prêt. Nous assurons la sécurité de part et d'autre pour qu'il n'y ait pas de problème entre éleveurs et agriculteurs", clarifie le gouverneur.