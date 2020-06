Tchad : au Ouaddaï, plus de 30.000 ménages vont bénéficier de l'aide alimentaire

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, a présidé lundi matin dans la salle de réunion du gouvernorat, une rencontre regroupant les membres de la sous-cellule provinciale d'assistance aux démunis dans le Ouaddaï.



Cette sous-cellule a été créée par arrêté n° 38 du 15 juin 2020. Elle a pour mission d'identifier les couches vulnérables qui vont bénéficier de dons de vivres du gouvernement.



Le délégué provincial de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Mme. Nafisa Yacoub, a indiqué que 30.522 ménages vont bénéficier de l'opération de distribution dans la province.



Le chef de zone Nord et Nord Est de l'Office national de sécurité alimentaire (ONASA), Hassan Arabi Djildé, a précisé que plus de 5000 sacs de 50 kg de riz et 40 tonnes de mil pénicillaire de 100 kg sont disponibles. Le chef de zone a précisé que d'autres produits alimentaires sont en cours d'acheminement.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, a indiqué que la rencontre préparatoire vise à étudier les voies et moyens pour le lancement de l'opération de distribution de vivres aux démunis de la province.



Il a invité les membres de la sous-cellule à identifier et recenser dans un bref délai les démunis de la province pour que ces derniers bénéficient du don du gouvernement. Il a exhorté à une bonne implication pour la réussite de l'opération.