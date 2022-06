Tchad : au Salamat, des dispositions prises pour prévenir les conflits intercommunautaires

Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé ce 22 juin 2022, une importante réunion de travail pour circonscrire les maux qui minent la province dans les domaines de la sécurité, du développemnt et de la santé.



Organisée au gouvernorat, cette importante rencontre a regroupé les représentants des forces de défense et de sécurité, les délégués provinciaux, les leaders traditionnels ainsi que les chefs de quartiers et de communautés, en présence du préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh.



L'objectif principal de la réunion est de prendre des dispositions pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens en cette période de retour des transhumants, en privilégiant le respect des couloirs de transhumance, des aires de stationnement à savoir le repos des bêtes la nuit, les points d'eau et d'abreuvage des animaux.



Au cours de cette audience, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a relevé quelques points clés constituant le défi sécuritaire dans la province du Salamat qui nécessite la forte implication de tous, en restituant les armes de guerre et effets militaires en possession des civils.



Selon le gouverneur, les sources de l'insécurité sont dues à la prolifération des armes de guerre et à leur détention illégale qui engendrent le braquage, le vol à main armée, le braconnage, etc. Il appelle les autorités provinciales et la population à ne pas oublier le domaine sanitaire surtout l'hygiène et l'assainissement en se préservant de certaines maladies liées à la propreté du corps et de l'environnement.



Abdoulaye Ibrahim Siam déclare que pour amorcer le développement dans la province, il faut que les parents envoient leurs enfants en âge scolaire à l'école, encouragent la scolarisation des filles et facilitent la fréquentation des structures sanitaires surtout les visites prénatales.



Au sortir de la rencontre, les autorités traditionnels ont exprimé leur satisfaction aux efforts consentis par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam par ses multiples interventions en faveur de la paix, la cohabitation pacifique et de la sécurisation de la province.