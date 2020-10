Tchad : au Salamat, la jeunesse incitée à s'engager dans la résolution des conflits

Dans le soucis de vouloir préserver la cohabitation pacifique et le bon vivre entre les différentes communautés, La délégation provinciale de la jeunesse et des sports du Salamat et le Centre de Lecture ont pris l’initiative d’organiser cette conférence-débat pour discuter de l’engagement des jeunes dans la résolution des conflits intercommunautaires qui sont malheureusement monnaie courante dans la province du Salamat.



Cette conférence-débat a été organisée dans la salle de formation du CLAC, devant un public dominé par une jeunesse venue massivement pour débattre de son rôle à jouer dans la résolution des conflits intercommunautaires dans la province.



La conférence est animée par Me Livounsia Aimé, huissier de justice assisté par Ali Ahmat Bremé, Inspecteur des affaires administratives et juridiques au ministère du Pétrole.



Dans sa définition du conflit, le conférencier a fait notamment référence à Thomas Fiutak qui définit le conflit comme une situation bien installée, complexe et comprenant plusieurs stades. Selon le conférencier, les conflits intercommunautaires sont d’ordre social, économique et politique.



Pour la circonstance, Ali Ahmat Bremé a fait don du récit autobiographique intitulé “le destin d’une pionnière“, écrit par Bintou Malloum, native de la province. Le livre a été distribué gratuitement au public venu à la conférence. Au cours du débat, les intervenants ont beaucoup sollicité l’implication positive des jeunes dans la résolution des conflits.



Après la conférence-débat, un match de handball féminin a opposé l’équipe FC Forces mixtes à Dar-Badja. Le trophée a été remporté par FC Forces mixtes qui a battu Dar-Badja par 8 contre 5.



Dans son intervention, le délégué provincial de la jeunesse et des sports du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat, a remercié particulièrement Ali Ahmat Bremé, fils de la province, pour son appui salutaire et les jeunes cadres de la province qui ont contribué de manière pragmatique à la réussite de ces activités.