Tchad : au Salamat, le gouverneur honore le délégué de la jeunesse

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a décerné officiellement ce mardi 11 janvier, une lettre de félicitation au délégué provincial de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-hissein Ahmat. La remise officielle de cette lettre a eu lieu au bureau du premier magistrat de la province.



Cette "récompense" est décernée au délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, pour couronner ses efforts dans l'accomplissement de sa mission. Le représentant provincial du ministère de la Jeunesse s'est démarqué par ses multiples interventions en matière du bon encadrement et de l'orientation de la jeunesse.



A travers cette distinction, l'autorité provinciale voudrait saluer le courage et la volonté positifs de l'intéressé qui a fait preuve d'un dynamisme avéré dans sa façon de servir l'État. Selon le gouverneur, le délégué de la jeunesse, Ibrahim Al-hissein Ahmat, exécute ses fonctions avec zèle, abnégation et dévouement.